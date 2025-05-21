Fenerbahçe Victor Osimhen için teklif yaptı mı? Bizzat Napolili yönetici açıkladı

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe Victor Osimhen için teklif yaptı mı? Bizzat Napolili yönetici açıkladı

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen için Fenerbahçe'nin devreye girerek transfer teklifi yaptığı iddia edilmişti. Nijeryalı golcünün bonservisini elinde bulunduran Napoli'de kulüp yöneticilerinden biri bu soruya cevap verdi. İşte detaylar...

Galatasaraylı taraftarların gelecek sezon da takımda görmeyi çok istediği Victor Osimhen'in transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sabah, Napoli'den bir yönetici ile Osimhen için konuştu.

İsminin verilmesini istemeyen bir İtalyan yetkili, sözleşmesinde yurt dışı için 75 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Nijeryalı santrfor hakkındaki soruya, "Osimhen, Türkiye'de muhteşem bir sezon geçirdi. Attığı gollerle Türkiye ligine damga vurdu. Onu, Galatasaray dahil şu anda 7-8 kulüp almak istiyor. Özellikle İtalya içinden yüksek teklifler geldi. Bunları size açıklayamam. Arabistan'dan da soranlar var. Tabii ki siz de biliyorsunuz, Osimhen'in düşüncesi burada önemli olan. Fakat bu konuda şu ana kadar bize bir şey ifade etmedi" yanıtını verdi.

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NAPOLI'DEN VICTOR OSIMHEN VE FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin oyuncuya ilgisinin olup olmadığını sorulan Napoli yetkilisi, bu konuda net bir girişim olmadığını belirterek, "Bazı menajerler vasıtasıyla görüş almak istediler ama resmi teklif şu ana kadar gelmedi" dedi.

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