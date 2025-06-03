Fenerbahçe Victor Osimhen'i bekliyor!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve sarı-kırmızılıların şampiyon olarak tamamladığı sezona damga vuran Victor Osimhen'in kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Osimhen'in vereceği karar sadece Galatasaraylıları değil, yeni bir golcü arayışındaki Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendirmeye başladı.

FENERBAHÇE ALEKSANDAR MITROVIC İÇİN VICTOR OSIMHEN'İ BEKLİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre; Victor Osimhen için en ciddi teklif Al Hilal'den geldi. Eğer Suudi kulübü, Osimhen'i ikna edebilirse Fenerbahçe'nin golcü transferinin de önü açılmış olacak. Haberde, sarı-lacivertlilerin Al Hilal'in santraforu Aleksandar Mitrovic'in peşinde olduğu ve Suudilerin, Osimhen transferini bitirmesi halinde Sırp golcünün satışına onay vereceği kaydedildi.

Mitrovic'in yeniden Avrupa'da futbol oynamak istediği, Fenerbahçe Yönetimi'nin 2026'ya kadar sözleşmesi olan golcü oyuncu için Al Hilal'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacağı ileri sürüldü.