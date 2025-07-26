Fenerbahçe yarışta öne geçti!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe kanat için girişimlerini artırdı. Sarı lacivertliler, Sassuolo'nun Fransız yıldızı Armand Lauriente’yi kadrosuna katmak istiyor.

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FENERBAHÇE ARMAND LAURIENTE YARIŞINDA ÖNE GEÇTİ!

İtalyan basında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, Serie A ekipleri Como, Torino, Parma ve Cagliari'den daha yüksek teklif sunarak Armand Lauriente yarışında öne geçti. Fenerbahçe'nin oyuncuya da daha yüksek teklif sunduğu ve transferin tamamlanmasının yakın olduğu belirtiliyor.

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Fransız oyuncu için Fenerbahçe ve Marsilya'nın ilgisi olduğunu Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali doğrulamıştı. İtalyan CEO, Lauriente'nin değerini 15-20 milyon euro aralığında belirledi. Armand Lauriente’nin güncel değeri 15 milyon euro.

Geride kalan sezonda Sassuolo formasıyla Serie B'de 34 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 19 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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