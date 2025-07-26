Fenerbahçe yarışta öne geçti!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe yarışta öne geçti!

Sassuol'da forma giyen Armand Lauriente için Fenerbahçe devreye girmişti. Bu transferde birçok önemli rakiple yarışan Süper Lig devi bu yarışta öne geçti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe kanat için girişimlerini artırdı. Sarı lacivertliler, Sassuolo'nun Fransız yıldızı Armand Lauriente’yi kadrosuna katmak istiyor.

Büyük tartışmalara neden olmuştu! Fenerbahçe Chobani'yi açıkladıBüyük tartışmalara neden olmuştu! Fenerbahçe Chobani'yi açıkladı

FENERBAHÇE ARMAND LAURIENTE YARIŞINDA ÖNE GEÇTİ!

İtalyan basında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, Serie A ekipleri Como, Torino, Parma ve Cagliari'den daha yüksek teklif sunarak Armand Lauriente yarışında öne geçti. Fenerbahçe'nin oyuncuya da daha yüksek teklif sunduğu ve transferin tamamlanmasının yakın olduğu belirtiliyor.

Halil Umut Meler şoku! Maç yönetemeyecekHalil Umut Meler şoku! Maç yönetemeyecek

a.jpg

Fenerbahçe'nin en değerlisi resmen ayrıldı! İşte yeni takımı...Fenerbahçe'nin en değerlisi resmen ayrıldı! İşte yeni takımı...

Fransız oyuncu için Fenerbahçe ve Marsilya'nın ilgisi olduğunu Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali doğrulamıştı. İtalyan CEO, Lauriente'nin değerini 15-20 milyon euro aralığında belirledi. Armand Lauriente’nin güncel değeri 15 milyon euro.

Geride kalan sezonda Sassuolo formasıyla Serie B'de 34 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 19 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Ali Koç ile Aziz Yıldırım kafa tokuşturdu!Ali Koç ile Aziz Yıldırım kafa tokuşturdu!

Göztepe Galatasaray'ın yıldızını istiyor!Göztepe Galatasaray'ın yıldızını istiyor!

Fenerbahçe'nin gözü Juventus'ta! Moruinho o ismi istiyorFenerbahçe'nin gözü Juventus'ta! Moruinho o ismi istiyor

Son Haberler
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim bile belli oldu
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim bile belli oldu
Kartalkaya’daki faciadan yeni görüntüler ortaya çıktı: Yangının çıktığı mutfaktan böyle kaçtılar
Kartalkaya’daki faciadan yeni görüntüler ortaya çıktı: Yangının çıktığı mutfaktan böyle kaçtılar
PKK'yı öven iktidarı, siyasetin 2 ağır ismi topa tuttu! 200 teröristin serbest bırakılması bardağı taşırdı...
PKK'yı öven iktidarı, siyasetin 2 ağır ismi topa tuttu! 200 teröristin serbest bırakılması bardağı taşırdı...
Cazın efsane sesi Cleo Laine, 97 yaşında hayata veda etti
Cazın efsane sesi Cleo Laine, 97 yaşında hayata veda etti
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda ortalık karıştı! Yayın kesildi
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda ortalık karıştı! Yayın kesildi