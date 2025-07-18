Fenerbahçe yeni forvetini açıkladı: Formalı poz

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Fenerbahçe yeni forvetini açıkladı: Formalı poz

Geçtiğimiz sezon Meksika Ligi'nde mücadele eden 23 yaşındaki Kosta Rikalı forvet Paula Salas Zuniga, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, 23 yaşındaki Kosta Rikalı forvet Paula Salas Zuniga'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Meksika ligi takımlarından Atlas F.C. Femenil forması giyen Maria Paula Salas Zúñiga’yı kadrosuna kattı.

23 yaşındaki Kosta Rika’lı forvet oyuncusu, kendisini 1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde, Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Kemal Danabaş da hazır bulundu.

Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."

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