Fenerbahçe yeni projesini tanıttı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, Maltepe’de yapımına başlanan Futbol Akademisi Projesi için tanıtım töreni düzenlendi.

Başkan Ali Koç ve yöneticilerin katıldığı törende, Fenerbahçe’nin 850 milyon euroluk dev tesisleşme hamlesi duyuruldu. Futbol Akademisi, kulübün geleceğinin temeli olarak gösterildi.

850 MİLYON EURO'LUK PROJE

Asbaşkan Hamdi Akın törende yaptığı konuşmada, “Borçlarımız ödenebilir hale geldi, artık onarım dönemi bitti, yatırım dönemi başladı. Bugün 850 milyon euroluk inşaat hamlesini başlatıyoruz. Bu hamlenin en önemlisi de Fenerbahçe Futbol Akademisi olacak.” dedi.

hamdi-akin.jpg

Akın, Ataşehir, Kayışdağı ve Kenan Evren Lisesi projeleriyle birlikte Dereağzı Tesisleri’nin de baştan aşağı yenileneceğini açıkladı.

ALİ KOÇ: “BU PROJE TORUNLARIMIZIN PROJESİDİR”

Başkan Ali Koç ise tarihi projeyi, “Bugün beton değil, umut döküyoruz. Bu proje sadece bizim değil; çocuklarımızın, torunlarımızın projesi olacak.” sözleriyle tanımladı.

Koç ayrıca, “Futbol Akademisi Fenerbahçe’nin geleceğinin temeli olacak. Dereağzı olimpik branşların mabedi haline gelecek. Fenerbahçe geçmişiyle gurur, bugünüyle mücadele, geleceğiyle inançtır. İşte bu inanç bugün burada filizleniyor.” ifadelerini kullandı.

ali-koc-1.jpg

TEDESCO KARARI VERİLINDI

Ali Koç, törende futbola da değinerek Jose Mourinho ile yolların ayrılma sürecini, Yusuf Akçiçek’in 22 milyon euroya satılmasını ve Kerem Aktürkoğlu transferini hatırlattı. Yeni hocanın Domenico Tedesco olacağını açıklayan Koç, “Veriye dayalı bu kararın bizi şampiyonluğa taşıyacağına inanıyoruz.” dedi.

