Fenerbahçe yeni sağlık sponsorunu duyurdu

Acıbadem ile anlaşmasını sonlandıran Fenerbahçe Medicana Sağlık Grubu ile anlaştı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Resmi Sağlık Sponsorumuz Medicana Sağlık Grubu oldu. Voleybol Takımlarımızın isim ve sağlık sponsoru olarak Fenerbahçemizin yanında olan @MedicanaSaglik 2025-26 sezonu itibarıyla Kulübümüzün tüm şubelerinin sağlık sponsoru olmuştur. Bu iş birliğimiz çerçevesinde; Kulübümüzün bünyesinde bulunan tüm sporcularımızın sağlığı ve buna dair sorumluluklar, Türkiye’nin önde gelen sağlık kurumlarından Medicana’nın güvencesine teslim edilmiştir. Deneyimli ve alanında uzman kadrosu ile çalışan Medicana Sağlık Grubu'na tekrar ailemize hoş geldiniz diyor; tüm sporcularımıza sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz.