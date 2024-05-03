Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini yaptı

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, kalan maçlarını kazanmayı ve sarı-kırmızılı takımın puan kaybetmesiyle şampiyon olmayı hedefliyor.

Bu kapsamda sarı-lacivertliler, ligin 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maça odaklanırken Ali Koç yönetimi ise transfer çalışmalarına hız verdi.

Sarı-lacivertliler, sezon başlamadan bir transferi bitirdi. Futbolcu ve kulübüyle anlaşma sağlandı. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’te forma giyen sol bek oyuncusu Levent Mercan’ı transfer etti.

Fenerbahçe, 23 yaşındaki futbolcu için Karagümrük’e 2 milyon euro bonservis ve bonus ödeyecek. Bu bonusun 1 milyon euro olduğu öğrenildi. Öte yandan futbolcunun önceki kulübü Schalke 04 bu transferden yüzde 25 pay alacak.

Levent Mercan, 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak, sezonluk 800 bin euro kazanacak. Transfermarkt’a göre piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Levent Mercan, bu sezon 35 maçta forma giyerken 1 gol atıp 4 asist yaptı.