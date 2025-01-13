Fenerbahçe yeni sol bekini İtalya’da buldu. Avrupa’nın devleri de takipte

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a satılması, Jayden Oosterwolde'nin ise sakatlığı nedeniyle sezonu kapaması sonrası sol bek arayışını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak Lecce forması giyen Patrick Dorgu geldi.

Manchester United ve Napoli'nin de ilgilendiği Dorgu için Fenerbahçe'nin şartları zorlayacağı belirtildi.

20 yaşındaki futbolcuyu Mourinho faktörüyle ikna etmeye çalışacak olan Fenerbahçe, Lecce'nin de bonservis talebinde indrime gitmesini bekliyor.

Sözcü'de yer alan habere göre Lecce, Dorgu için Fenerbahçe'den 20 milyon euro talep ediyor. Tarihinde hiçbir futbolcu için 20 milyon euro bonservis ödemeyen Fenerbahçe, bu rakamı aşağı çekebilirse Dorgu'yu renklerine bağlayacak.

Dorgu bu sezon Lecce formasıyla 21 maça çıktı. Sol bek, sol kanat ve sağ açık pozisyonlarında oynayabilen Danimarkalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.