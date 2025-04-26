Fenerbahçe yeni stat projesini resmen duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe yeni stat projesini resmen duyurdu

Fenerbahçe’nin Yüksek Divan Kulu toplantısında yeni stat projesi duyuruldu. Yeni proje ile en önemli hedefin seyirci sayısını artırmak olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Hamdi Akın, projeler hakkında bilgi verdi.

Maltepe arazisiyle ilgili yaptığı açıklamada Akın, "Maltepe Tesislerimizin ihalesi, Koç Grubu'na ait bir inşaat şirketine maliyet + yüzde 5 karla verildi. Yüzde 5 kar neden var? Maliye mutlaka bir kar belirtilmesini istiyor. Yoksa sağ olsun Koç Grubu maliyetine yapılmasını teklif etmişti" ifadelerini kullandı.

Akın'ın konuşması sırasında Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun yenileme projesi de duyuruldu. Stadın seyirci sayısının artırılmasının ilk hedef olduğu belirtildi. Stadın çevreyle bütünleşmesi ve daha sosyal bir ortam sunması nedeniyle düzenlemeler yapılacağı vurgulandı.

Stat projesi ile ilgili şu detaylar açıklandı:

"Seyirci sayısını artırabilmemiz için, kale arkalarına ilave yapmak istiyoruz, bunu yapabilmek için çatıyı havaya kaldırmamız gerekiyor. Çatıyı sökmeyeceğiz, mevranları sökeceğiz.

Çatı kirişlerinin bir şekilde yükseltilmesi gerekiyordu. Sökmek ve tekrar yerine koymak çok mümkün değil. Kriko sistemiyle her bir kulenin üzerinden 6 metre yukarı kaldıracağız. Bunu yapmadan önce de mevranları sökeceğiz."

İşte Fenerbahçe'nin yeni stat projesinin fotoğrafları.

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