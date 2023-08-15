Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 1,82 metre boyundaki 1996 doğumlu oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kitija Laksa, son olarak İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımında forma giydi. (AA)
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;
''Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımız, Letonyalı Milli oyuncu Kitija Laksa (1996-1.82) ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Son olarak Virtus Segafredo Bologna forması giyen kısa forvet, yeni sezonda Çubuklu formamızın başarısı için ter dökecek.
Kitija Laksa’ya büyük Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz.''