Fenerbahçe yeni transferini açıkladı: Uçaktan ilk kareyi paylaştı

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Fenerbahçe yeni transferini açıkladı: Uçaktan ilk kareyi paylaştı

Fenerbahçe, yeni transferi Mimovic’i resmen açıkladı. Sarı lacivertliler Sırp oyuncunun uçaktan ilk görüntüsünü paylaştı.

Fenerbahçe, Kızılyıldız forması giyen Ognjen Mimovic transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Sırp futbolcunun uçaktan fotoğrafını paylaştı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Ognjen Mimovic, Kızılyıldız formasıyla bu sezon 19 maçta 1.437 dakika süre aldı. 20 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı üretti.

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