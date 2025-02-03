Fenerbahçe yeni transferini duyurdu

Kaynak: İHA
Fenerbahçe yeni transferini duyurdu

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Angolalı pivot Jilson Bango’yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko son olarak İspanya Ligi temsilcisi Casademont Zaragoza’da mücadele eden 26 yaşındaki pivot Jilson Bango’yu renklerine bağladığını açıkladı. Bango bu sezon İspanya Ligi’nde toplam 18 maçta forma giyerken13.9 sayı, 5.6 ribaund ortalaması yakaladı.

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Konuyla ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak İspanya Ligi ekiplerinden Casademont Zaragoza forması giyen Angolalı pivot Jilson Bango ile 2026-2027 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı" ifadelerine yer verildi.

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