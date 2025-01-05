Fenerbahçe yeni yıla galibiyetle başlamak istiyor. Rakip: Hatayspor

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Fenerbahçe yeni yıla galibiyetle başlamak istiyor. Rakip: Hatayspor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 18. haftasında kendi sahasında Hatayspor’u konuk edecek. Sarı lacivertliler 2025 yılına galibiyetle başlayarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Lige verilen ara öncesinde deplasmanda ikas Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek ve Samet Akaydin, maçta forma giyemeyecek.

Oğuz Aydın'ın maçta görev alıp almayacağı maç günü belli olacak.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, En-Nesyri

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Diack, Yiğit Ali, Oğuzhan, Selimcan, Abdulkadir, Boutobba, Rui Pedro, Rivas, Aboubakar

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