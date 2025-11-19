Efeler Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları yapıldı. Fenerbahçe, ilk üç haftayı galibiyetle kapatan İstanbul Gençlik’i konuk etti. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 25-22, 23-25, 22-25, 25-19 ve 8-15'lik setlerle İstanbul Gençlik 3-2 kazandı.

Bu galibiyetle aldığı iki puanla İstanbul Gençlik yenilgisizliğini sürdürdü. İstanbul ekibi, 12 puanlı Halkbank'ın .in puan arkasında ikinci sırada. İkinci yenilgisini alan Fenerbahçe ise 7 puanla 6. sırada.

GALATASARAY 3-1 GALİP

Efeler Ligi'nin bir başka maçında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk oldu. İlk seti 25-20 alan sarı kırmızılılar ikinci seti aynı skorla kaybetti. Cimbom daha sonra üstünlüğü ele geçirerek 25-22 ve 25-20'lik setlerle karşılaşmayı 3-1 kazandı. Dört maçın üçünü kazanan Galatasaray 8 puanla 4. sırada bulunuyor. İstanbul BB ise 6 puanla sekizinci sırada.