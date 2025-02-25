Fenerbahçe yıldız golcüyü istiyor: İtalyan basını duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe yıldız golcüyü istiyor: İtalyan basını duyurdu

İtalyan basını Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer haberi verdi. Buna göre sarı lacivertliler Juventus’un golcüsü Vlahovic’i istiyor.

Juventus'ta Dusan Vlahovic'in geleceği belirsizliğini koruyor. Yıldız golcünün sezon sonunda takımda ayrılma ihtimali bulunurken İtalyan basını Vlahovic'in Juventus ile yeni sözleşme için anlaşma sağlayamadığını duyurdu.

Tuttosport'un bugünkü sayısında manşette yer alan haberde Vlahovic'le ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe'nin de olduğu ve sarı-lacivertlilerin yıldız golcünün taleplerini karşılamaya hazır olduğu belirtildi.

Haberde Vlahovic'in Fenerbahçe'den gelen teklife olumsuz yanıt verdiği ve Premier Lig'den gelecek teklifleri değerlendirmek istediği kaydedildi.

Ek olarak Juventus'un 25 milyon euroluk bir teklifi kabul edebileceği, Vlahovic'in yıllık maaşının 12 milyon euro olduğu aktarıldı. Bu sezon Juventus'ta 31 maça çıkan Dusan Vlahovic 14 gol ve 2 asist kaydetti.

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