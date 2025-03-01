Fenerbahçe yıldız oyuncular için harekete geçti: Sezon bitmeden imzaları atacaklar

Fenerbahçe'de, geçtiğimiz yaz Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic ve ara transfer döneminde PSG'den kiralanan Milan Skriniar'ın performansları memnuniyet yaratıyor.

Sarı lacivertliler Kostic ve Skriniar'ın bonservislerini almak için şimdide kolları sıvadı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu üzerine Sırp sol bek için Juventus ile temasa geçildi. Fenerbahçe yönetimi, PSG'yle de Skriniar pazarlığına başladı.

Sarı lacivertli yönetimin sezon bitmeden resmi imzaları atmayı amaçlıyor.

Filip Kostic bu sezon çıktığı 23 maçta 2 kez fileleri havalandırırken 6 da asist yaptı.

Sarı lacivertli formayla 8 maça çıkan Slovak stoper ise 2 asistlik performans sergiledi.