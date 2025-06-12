Fenerbahçe yine Arabistan pazarında: İspanyol futbolcu için mesai

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Fenerbahçe yine Arabistan pazarında: İspanyol futbolcu için mesai

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı ismi Suudi Arabistan'da buldu. Sarı-lacivertliler, Al Nassr'da forma giyen İspanyol savunmacı için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de Aymeric Laporte adı öne çıkıyor. Sarı lacivertliler; Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılarak Avrupa'ya dönmek isteyen Laporte için takip başlattı.

İspanyol stoperi transfer listesine ekleyen Fenerbahçe, kısa sürede harekete geçmeyi planlıyor. Al Nassr'la sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek Aymeric Laporte buna karşın yaz transfer döneminde ayrılmaya yakın duruyor.

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AYMERIC LAPORTE AL NASSR'DA 69 MAÇA ÇIKTI

Ağustos 2023'te transfer olduğu Al Nassr'da 69 resmi maça çıkan Laporte, 9 gol attı, 1 asist yaptı. Piyasa değeri bu sezon itibarıyla 15 milyon euro olarak gözüken 31 yaşındaki futbolcu, iki yıl önce Al Nassr'a 27.5 milyon euroya imza atmıştı.

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