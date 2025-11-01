Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Opet Dardanel Çanakkale Belediyespor'a konuk oldu.

Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi’nde oynanan karşılaşmada baştan sona skoru önde götüren Fenerbahçe Opet sahadan 103-81'lik skorla galip ayrıldı. Takımın yıldız oyuncusu Emma Meesseman, 26 sayı, 10 ribaund ve 8 asistlik double-double performansıyla farklı galibiyetin mimarı oldu.

Bu sezonuçla ligde 4'te 4 yapan Sarı Lacivertliler sezon genelinde ise oynadığı 8 maçı da kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı.