Fenerbahçe yine rekor satış peşinde: İstenilen fiyat belli oldu

Fenerbahçe'de yeni sezon için belirsizlikler sürerken takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Her yıl rekor satışlara imza atarak transfer pazarında adını duyuran Fenerbahçe’nin bu kez Yusuf Akçiçek’ten ciddi bir bonservis geliri elde etmesi bekleniyor.

Birçok Avrupa kulübünün takibinde olan 19 yaşındaki stoper için Bologna, Marsilya ve Lyon’un istekli olduğu öğrenildi.

19 MİLYON EURO’YA ÇIKTILAR

Yusuf’u transfer etmek isteyen takımlardan şu ana kadar en ciddi girişim Fransa’nın Marsilya takımından geldi. TRT Spor’da yer alan habere göre; Fransız ekibinin başkanı Pablo Longoria’nın İstanbul’a gelerek başkan Ali Koç ile görüştüğü öğrenildi. Marsilya, genç futbolcu için 19 milyon avroya kadar çıkabileceğini sözlü bir şekilde Fenerbahçe’ye iletti.

Fenerbahçe’nin 25 milyon Euro beklediği genç stoper için iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Yusuf Akçiçek’in uygun şartların oluşması halinde Avrupa’ya gitmek istediği gelen bilgiler arasında.

Yusuf Akçiçek bu sezon 19 maçta forma giydi. 13 karşılaşmaya 11’de başlayan milli futbolcu, 2 gol. 1 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.