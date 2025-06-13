Fenerbahçe yöneticisi Alper Alpoğlu, imza sayılarını açıkladı

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Fenerbahçe yöneticisi Alper Alpoğlu, imza sayılarını açıkladı

Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu YK Üyesi Alper Alpoğlu, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için 10.995 imza toplanması gerektiğini açıkladı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

"KULÜBE ULAŞAN İMZA SAYISI 234"

Alpoğlu "Biz bakanlığa sorduk, bakanlık bize seçim için toplam kongre üyesi sayısının 1/5’inin gerektiğini açıkladı. Kulübün güncel üye sayısı 54.977. Aidatını ödeyen üye sayısı ise 46.939. Şu an itibarıyla kulübümüze ulaşan imza sayısı ise 234.

Biz şu anda ne kadar imza toplandığını bilmiyoruz. Dolayısıyla kulübümüze ulaşan imza sayısını söylüyorum. Dolayısıyla biz nasıl süreç uzatmaktan bahsedebiliriz? 234 imzanın içerisinde aidat ödemediği için geçerli sayılmayacak imzalar da var. Vermek istediğim mesaj şu; Camiamızı sakin olmaya davet ediyorum. Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük sivil toplum örgütü ve müthiş gücü artık Fenerbahçe'nin düşmanlarına yöneltilmeli." ifadelerini kullandı.

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