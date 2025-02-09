Fenerbahçe yöneticisi Burak Kızılhan "Bu maçta kurgunun ismi Mertens"

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray kendi sahası Rams Park'ta, Adana Demirspor'u konuk etti. Sarı kırmızılı ekip 1-0 öndeyken 30. dakikasında Adana Demirspor takımı sahadan çekilme kararı aldı.

"KURGUNUN İSMİ MERTENS'TİR"

Bu olayın ardından Fenerbahçe yöneticisi Burak Kızılhan bir açıklama yayınladı. Kızılhan "Allah'a şükürler olsun ki ne karaborsa biletler ne usulsüz kontratlar ne de illegal bahis reklamları yapan bir yöneticimiz yok. Doğru, dürüst ve ahlaklı olduğumuz kesin. Biz onlardan çok farklıyız, iyi ki de öyleyiz!

Her şey alenen ortadayken dikkat dağıtmak için, hedefi değiştirmek için, yaşanan bu rezilliği örtbas etmek için, 'Bir kurgu vardı, kurguyla sahadan çekildiler' diye bir açıklama geldi. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Bir kurgu varsa, onun başrolü Galatasaray'dır. Bu maçta kurgunun ismi Mertens'tir ve aldatma ile aldığı penaltıdır." ifadelerini kullandı.