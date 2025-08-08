Fenerbahçe yöneticisi müjdeyi verdi: Transferde ikinci faz başladı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, transfer çalışmalarına ilişkin konuştu.

İlk etapta Jose Mourinho'nun acil şekilde kadroya katılmasını istedikleri isimlerin transferlerini gerçekleştirdiklerini belirten Ketenci transfer çalışmalarında ikinci etaba geçtiklerini belirterek takımın ihtiyacına yönelik hamleler yapacaklarını ifade etti.

Ahmet Ketenci şunları söyledi:

"Başkanımız, hocamız, sportif direktörümüz ile transfer çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İlk etapta hocamızın acil alınmasını istediği oyunculara odaklandık. O transferlerimizi tamamladık. Yeni transferlerimizin ortaya koyduğu futbol, Feyenoord maçında bizleri memnun etti. Uyum süreci sonunda çok daha iyi futbol izletti­re­ceklerini gösterdiler. Acil ihtiyaçlarımızdan sonra transfer çalışmalarımızın ikinci fazına başladık, şimdi de ihtiyacımız olan bölgelere takviyeler yapacağız."