Fenerbahçe yöneticisi ve kaptanından Galatasaray'a olay sözler!

EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, finalde Fransız ekibi Monaco'yu mağlup ederek 2. kez bu kupayı kazanmayı başardı. Tarihi zafer sonrası yönetici Hakan Safi ve takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, ezeli rakipleri Galatasaray hakkında çarpıcı sözler kullandılar.

Hakan Safi'nin sözleri;

"Bu ikinci şampiyonluğumuz. İlki 2017'de İstanbul'da olmuştu. Çok mutlu olmuştuk. Çok zorlu maçlar oldu. Cuma günü kazanınca bugün kazanacağımıza emindik. İnanılmaz oynadık. Çok güzel oynadık. Bu şampiyonluk önce Ali başkanımıza, camiamıza, yöneticilerimize, oyuncularımıza, antrenörümüze hayırlı olsun. Doya doya yaşayalım. Bugün, gerçek bayramımız oldu. Kimileri bugün Yenikapı'da bir şeyler kutluyor. Bu şampiyonluk, onların üstüne gidiyor. En çok yine biz konuşulacağız. Camiamıza hayırlı olsun."

Melih Mahmutoğlu'nun sözleri;

"Çok mutluyuz. Yeni yeni kendime geliyorum. Bazı takımların bugün herhalde şampiyonluk kutlamaları varmış ama ben bir kere daha Fenerbahçeli olduğum için gurur duyuyorum. Çünkü bu kulüp her zaman dik duruşuyla kendisini göstermiş, ispatlamış bir kulüp. Bu kulübün bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Biz yanak okşatmadan da şampiyon olabiliyoruz. Algı yapmıyoruz. Algı yapan bazı kulüpler... "Çocuklar Fenerbahçeli olmuyor" diye bir algı var ama bugün herkes Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, dünyanın en kulübü olduğunu gördüğüne inanıyorum ben. Bütün çocukların da bizi sevdiğine inanıyorum. 50 sene 100 sene de bu kulüp şampiyon olmasa Fenerbahçe büyüklüğü ne kupa ne şampiyonluk büyüklüğüdür! O yüzden bir kere daha gurur duyuyorum bu takımın ve bu camianın bir parçası olduğum için."