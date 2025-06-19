Fenerbahçe Yönetimi ile Yağız Sabuncuoğlu kapıştı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Yönetimi ile Yağız Sabuncuoğlu kapıştı!

Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek'in kendisine bir yardımcı aradığını iddia etmişti. Sarı-lacivertli kulüp, resmi bir açıklama yaparak bu iddiayı yalanladı. Bu gelişmenin ardından, Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak haberinin arkasında olduğunu belirtti.

Fenerbahçe, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu tarafından gündeme gelen 'Futbol direktörü Devin Özek'in kendisine bir yardımcı aradığı ve görüşmelerin başladığı' yönünde şeklinde çıkan haberleri yalanladı. Sarı-lacivertliler, açıklamasında böyle bir pozisyon için arayış içerisinde olmadıklarını belirtirken, Yağız Sabuncuoğlu bir hamle daha yaptı.

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Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbol Direktörümüz Sayın Devin Özek'in ekibinde çalışmak üzere bir yardımcı önerdiği ve bu doğrultuda bir isimle görüşmelerin başladığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüzün bu yönde herhangi bir planlaması veya tasarrufu bulunmamaktadır.

Bunun dışında, son dönemde futbol takımımız özelinde kamuoyunda yer alan ancak doğrudan Kulübümüz tarafından paylaşılmayan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

YAĞIZ SABUNCUOĞLU'NDAN CEVAP

Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin açıklaması sonrası yaptığı paylaşımda, Ben haberimin arkasındayım, yazdığım üzere Buğra Kaan Süer, 'Hakedişlerini Fenerbahçe üzerinden almayacak ve bir Holding üzerinden Eylül 2025'e kadar sözleşme yapılacak' ifadelerini kullandı.

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