Fenerbahçe Yönetimi ile Yağız Sabuncuoğlu kapıştı!

Fenerbahçe, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu tarafından gündeme gelen 'Futbol direktörü Devin Özek'in kendisine bir yardımcı aradığı ve görüşmelerin başladığı' yönünde şeklinde çıkan haberleri yalanladı. Sarı-lacivertliler, açıklamasında böyle bir pozisyon için arayış içerisinde olmadıklarını belirtirken, Yağız Sabuncuoğlu bir hamle daha yaptı.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbol Direktörümüz Sayın Devin Özek'in ekibinde çalışmak üzere bir yardımcı önerdiği ve bu doğrultuda bir isimle görüşmelerin başladığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.



Kulübümüzün bu yönde herhangi bir planlaması veya tasarrufu bulunmamaktadır.



Bunun dışında, son dönemde futbol takımımız özelinde kamuoyunda yer alan ancak doğrudan Kulübümüz tarafından paylaşılmayan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Futbol Direktörümüz Sayın Devin Özek’in ekibinde çalışmak üzere bir yardımcı önerdiği ve bu doğrultuda bir isimle görüşmelerin başladığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.



Kulübümüzün bu yönde herhangi bir planlaması veya tasarrufu bulunmamaktadır.



Bunun dışında, son… — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 19, 2025

YAĞIZ SABUNCUOĞLU'NDAN CEVAP

Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin açıklaması sonrası yaptığı paylaşımda, Ben haberimin arkasındayım, yazdığım üzere Buğra Kaan Süer, 'Hakedişlerini Fenerbahçe üzerinden almayacak ve bir Holding üzerinden Eylül 2025'e kadar sözleşme yapılacak' ifadelerini kullandı.