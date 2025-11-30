Fenerbahçe, Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturmak için ezeli rakibi Galatasaray'ı Chobani Stadyumu'nda ağırlayacak. Mutlak 3 puan hedefleyen Kanarya'da yönetim harekete geçerek, büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ EFSANE FUTBOLCULARINI GALATASARAY DERBİSİNE DAVET ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre: Fenerbahçe'nin taraftar grupları, Galatasaray derbisi için özel bir koreografi yapacak. Ayrıca başkan Sadettin Saran ve yönetiminin de kulübün efsane futbolcularını derbiye davet ettiği belirtildi.

İşte o isimler:

Tuncay Şanlı, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Rıdvan Dilmen, Stephen Appiah, Miroslav Stoch ve Semih Şentürk.

