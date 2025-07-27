Fenerbahçe yönetiminden Mourinho'ya yanıt

Fenerbahçe'nin Portekiz kampında Benfica ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kaybetmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun geciken transferlerle ilgili Başkan Ali Koç'a yönelik sözleri tartışma konusu oldu.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'na konuşan Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Mourinho ile Koç arasında anlaşmazlık olduğu iddialarını reddetti ve transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

'HOCANIN TALEPLERİNE KESİNLİKLE CEVAP VERİLECEK'

"Başkanımız da, Hocamız da aynı doğrultuda konuşuyorlar. Sosyal medyada çelişki varmış gibi yansıtılıyor" diyen Ketenci şunları söyledi:

"Transferler konusunda gece gündüz yoğun çalışmalar var. Birileri de sürekli Fenerbahçe’de sorun varmış gibi, kaos yaratmaya çalışıyor. Başkanımız YDK’da, Portekiz’de hocamızla görüştüğü ve hocamızın yüzde yüz onay verdiği 2 transferi deklare etti.

Feyenoord maçlarına yetişecek öncelikli olarak 2 isim belirlendi. Portekiz'de yapılan planlama ve istişareler doğrultusunda çalışıyorlar. Hocamızın taleplerine kesinlikle cevap verilecek. Bir sorun yok."

MOURİNHO NE DEMİŞTİ?

Benfica maçından sonra basın mensuplarıyla konuşan Mourinho, Feyenoord maçına hazır olup olmamalarıyla ilgili bir soruyu şöyle yanıtlamıştı:

"Hem hazırız hem de değiliz aslında. Neden hazırız? Çünkü buradaki grupla çok iyi ve sıkı bir şekilde çalıştık. Neden hazır değiliz? Daha fazlasına ihtiyacımız var. Takımın durumu net. Başkan da (Ali Koç) bu noktada benle aynı düşünüyordur. Hoca olarak benim istediğim şeyleri başkan da görüyordur diye düşünüyorum. Bugün maça baktığımız zaman herkes neyin eksik olduğunu görebiliyor. Eklenmesi gereken şeyleri ve yapılması gereken şeyleri herkesin net olarak görebildiğini düşünüyorum.

İyi bir takımımız var şu anda. Maç içinde zorluklar da yaşadık. 9 gün kaldı. Yarın 8 gün kalmış olacak Şampiyonlar Ligi maçımıza. Yarın idman yapmayacağız, Pazartesi antrenmanımız olacak. Aslında 7 günlük bir süremiz var. Neyin eksik olduğu aslında ortada diye düşünüyorum. Buraya getirilecek oyuncular da felsefeyi biliyor olacak. Üst seviye oynamak istiyorsak daha fazlasına ihtiyacımız var. Oynayacağımız maçı ciddiye almalıyız. Final dokunuşunu ben yapamam maalesef, final dokunuşunu kulüp yapmalı."