Fenerbahçe yönetiminden yeni teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bugün yeni teknik direktör konusunu masaya yatırmak üzere toplanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 4 TEKNİK DİREKTÖRADAYI VAR

Yönetici Hulusi Belgü'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Hulusi Belgü, "Devin Özek dört adayla görüştü. Listeye farklı adaylar da eklendi, çıkanlar da oldu. Listedeki hocalarla görüşülecek. Nasıl bir hocaya ihtiyaç olduğuna dair Devin sunum yaptı. Eksiler, artılar konuşuldu. Listedeki isimlerle nihai görüşmeler artık yapılacak. Koşullar öğrenilecek. Hafta başına kadar teknik direktörümüz belli olacak.

HAFTA BAŞINA KADAR NETLEŞECEK

Sadece teknik direktör konusu konuşuluyor. Hafta başına kadar bu konu netleşecek. Kimseyle anlaşılmadı. Verilen bir karar yok. Oyun sisteminin nasıl olması gerektiğine dair biz kendi görüşlerimizi söyledik. Yerli ve yabancı teknik adamlar var ancak adayların çoğunluğu yabancı." diye konuştu