Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında ortalık karıştı: Ümit Özat ve Hakan Bilal Kutlualp birbirine girdi

Fenerbahçe’de bugün yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp başkanlığa adaylığını açıkladı. Kutlualp yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Başkan, yönetici çıkarma potansiyelimiz çoktur. Yeni insanlara fırsat vermek, yöneticiler ve başkanlar yetiştirmek lazım. İki dönem olursa, bu büyüklük neyi talep eder, iki dönem için seçilen başkanın, ilk döneminde şampiyon olamazsa veya Avrupa'da şampiyon olamazsa ikinci döneme aday olamama kriteri gelmeli."

"Niye bir aday çıkarmıyorsunuz derdi Sayın Başkan. Demokrasilerde sistem patinaj yaptığı zaman, bunun için enstrüman vardır, döneminizin ortası da olsa güven oyuna gidersiniz. Aday yok diyordunuz, ben adayım! Önümüzde kazanılacak şampiyonluklarımız var."

ÜMİT ÖZAT İLE HAKAN BİLAL KUTLUALP BİRBİRİNE GİRDİ

Öte yandan toplantının yapıldığı salonun dışında ortalık bir anda karıştı. Başkanlığa adaylığını açıklayan Kutlualp, sarı lacivertlilerin eski futbolcularından Ümit Özat ile sert bir tartışma yaşadı.

Sosyal medyada gündem olan videoya göre, Ümit Özat "Taraftarlar bizim yüzümüzden Fenerbahçeli oluyor, senin yüzünden mi oluyor ? Sen mi top oynadın bu kulüpte, bir lira para vermedin bu kulübe" diyerek tepkisini dile getirdi.

KUTLUALP: SEN DE OYNADIYSAN PARANI ALDIN

Kutlualp tarafından gelen "Sen de oynadıysan paranı aldın" sözü üzerine gerginlik biraz daha arttı. Bu söz üzerine Ümit Özat bu kez "Can Bartu almadı mı, ne anlatıyorsun. Alex almadı mı parasını" diyerek tepki verdi. İki isim etrafındakilerin araya girmesiyle tartışmayı sonlandırdı ve farklı noktalara hareket ederek birbirinden uzaklaştılar.