Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda ortalık karıştı! Yayın kesildi

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda ortalık karıştı! Yayın kesildi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirilirken bir anda ortalık karıştı. ve olaylar çıktı. Sarı-lacivertli kulüp, bu gelişmenin ardından canlı yayını kesti. İşte detaylar...

Fenerbahçe SK Yüksek Divan Kurulu toplantısında, Olağanüstü Seçim Çağrısı için yapılan imza organizasyonunda bazı kulüp üyelerinin bilgisi olmadan kendi adlarına imza verildiği belirtildi ve bu kulüp üyelerinin bunu kulübe bildirdiğine dair mail-başvuru örnekleri gösterildi.

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Üyelerden gelen 'üyenin bilgisi dışında imza verilmesi' konusundaki maillerin okunması sonrası karşılıklı sesler yükseldi ve salonda arbede yaşandı. Yaşanan tartışmalar nedeniyle kurula ara verildi.

Fenerbahçe TV canlı yayını kesti.

İşte olayların başladığı anlar;

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