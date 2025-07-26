Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda ortalık karıştı! Yayın kesildi

Fenerbahçe SK Yüksek Divan Kurulu toplantısında, Olağanüstü Seçim Çağrısı için yapılan imza organizasyonunda bazı kulüp üyelerinin bilgisi olmadan kendi adlarına imza verildiği belirtildi ve bu kulüp üyelerinin bunu kulübe bildirdiğine dair mail-başvuru örnekleri gösterildi.

FENERBAHÇE YÜKSEK DİVAN KURULU TOPLANTISI'NDA ARBEDE ÇIKTI

Üyelerden gelen 'üyenin bilgisi dışında imza verilmesi' konusundaki maillerin okunması sonrası karşılıklı sesler yükseldi ve salonda arbede yaşandı. Yaşanan tartışmalar nedeniyle kurula ara verildi.

Fenerbahçe TV canlı yayını kesti.

İşte olayların başladığı anlar;