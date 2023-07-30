Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'na damga vuran diyalog. Salondaki herkes duydu

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun temmuz ayı toplantısı gerçekleşti. Toplantıda üyelerden biri aidat borcu olduğu gerekçesiyle konuşturulmadı. O anları kurula ileten görevlinin sesini salondaki herkes duydu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'na damga vuran diyalog. Salondaki herkes duydu

Editör: Hamza Özalkuş

Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Düzenlenen toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katılım gösterdi.

YAŞANAN OLAY TOPLANTIYA DAMGA VURDU
Toplantı esnasında ilginç bir olay yaşandı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın konuşma yaptığı sırada mikrofona fazla yaklaşan görevlinin yaptığı uyarı dikkatlerden kaçmadı. Üyelerden birinin aidat borcu olduğunu ve konuşturulmaması gerektiğini kurula ifade eden görevlinin "İsmail bey, şeyin aidat borcu var. O yüzden konuşturmayın demişler. Çizeyim mi üzerini?" şeklindeki sözlerini açık olan mikrofondan salondaki herkes duydu. Divan kurulu üyesi de görevlinin bu sorusuna "Çiz" yanıtını verdi.

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