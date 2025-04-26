Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Galatasaray'a şok suçlama

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı sırasında Rahmi Eyüboğlu isimli bir üye Galatasaray'a suçlamalarda bulundu

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nda kürsüye çıkan üyelerden Rahmi Eyüboğlu Galatasaray ile ilgili bir suçlamada bulundu.

"POLİS VE TOMALARI KESİN GALATASARAY ÇAĞIRDI"

Eyüboğlu "Bugün buraya tesisler dışındaki taraftarın oraya polis ve tomaları kesin Galatasaray çağırdı. Kesin eminim, Galatasaray çağırmıştır. Taraftarın protesto etmek hakkı ama polis oraya Galatasaray çağırmıştır." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam etmek isteyen Rahmi Eyüboğlu divan başkanı tarafından süresinin dolması sebebiyle uyarılarak konuşmasını sonlandırdı.

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