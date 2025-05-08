Fenerbahçe Divan Üyesinden Jose Mourinho'ya sitem Ali Koç'a nasihat

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Fenerbahçe Divan Üyesinden Jose Mourinho'ya sitem Ali Koç'a nasihat

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho için gündem durulmuyor. Taraftarların ve camiadan önemli isimlerin ciddi tepkiler gösterdiği ikili için Fenerbahçe Divan Üyesi Vedat Bayram dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Süper Lig'de büyük bir futbol mucizesi olmazsa bu sezonu da kupasız kapatacak olan Fenerbahçe'de özellikle son oynanan Beşiktaş derbisinin ardından başkan Ali Koç ve dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho için tepkilerin sesi daha da yükselmeye başladı. Son olarak dün TRT Spor'un canlı yayına katılan Ali Koç, Jose Mourinho ile devam etme düşüncesi olduğunu dile getirdi. Bu açıklamaların ardından Fenerbahçe Divan Üyesi Vedat Bayram, resmi sosyal medya hesabından bu iki isim için paylaşım yapıldı.

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VEDAT BAYRAM'DAN ALİ KOÇ VE JOSE MOURINHO SÖZLERİ

Vedat Bayram, Ali Koç ve yönetiminden artık bir başarı beklemediğinin altını çizdi.

Bayram'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi;

"Değerli Fenerbahçeliler;

2 Haziran 2024 tarihinde Sn Ali Koç’un da davet edildiği Büyük Kulüp’te, yaklaşık 500 Fenerbahçeliye bir öneride bulunmuştum.

Mevzumuz; her vesile ile Fenerbahçe'nin adaletsizliğe uğradığını şikayet eden Sn
Ali Koç'a ve Fenerbahçe’ye katkı sağlamaktı.

Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde
PASİF kalınmayıp bir pozisyon alması halinde şikayetlerinin ve sistemsel hataların biteceğini söylemiştim.

Sn. Başkan ise ciddi bir kararlılıkla, “Zaten şikayet ettiğimiz şey de
budur. Biz tüm düzen ve yapılara
karşıyız!” cevabını vererek teklifimizi reddetmişti.

Şimdi ise Jose Mourinho'nun "Türkiye’de mücadele edilemez bir yapı var!" demeçleriyle başarısızlığına kılıf aradığını hayretle izliyorum.

Ben de bugün hem FB Yüksek Divan Kurulu üyesi hem de bir spor adamı olarak, biz söylediğimizde Sn Başkanca kabul görmeyen bu gerekçeyi şimdi hoca söylediğinde kabul etmediğim gibi, Sn Başkanca da kabul edilmemesi gerektiğini Fenerbahçe kamuoyu ile paylaşıyorum.

Şampiyonluk kaçtıktan sonra Mourinho’nun ifadelerine sığınarak, olası pozisyon kazanma gayretleri olacak ise onu da tümden reddediyoruz.

Ez cümle; kulüp yöneticiliğinin de bir ihtisas konusu olduğunu kabullenmeyen bir yapıdan da artık bir başarı beklemiyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Fenerbahçe Divan Üyesinden Jose Mourinho'ya sitem Ali Koç'a nasihat
Fenerbahçe Yüksek Divan Üyesi'nden Mourinho'ya tepki, Ali Koç'a nasihat