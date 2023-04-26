Fenerbahçe Yunanistan'da kayıp

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off çeyrek final serisi ilk maçında deplasmanda Olympiakos'la karşılaştı. Fenerbahçe Beko, sahadan 79-68 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından Olympiakos seride 1-0 öne geçti.

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Final-Four'a yükseleceği eşleşmede ikinci maç da 28 Nisan Cuma günü yine Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak.



Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de normal sezonu 19 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 8. sırada tamamladı.

Olympiakos ise normal sezonu 24 galibiyet ve 10 yenilgiyle zirvede bitirdi.