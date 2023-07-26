Fenerbahçe Zimbru'ya gol olup yağdı. İlk Ferdi sonra da Kent

Fenerbahçe, Zimbru karşısında 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe Zimbru'ya gol olup yağdı. İlk Ferdi sonra da Kent

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile kaşrılaşıyor.

Sarı Lacivertliler, Ferdi ve Kent'in golüyle 2-0 öne geçti.

11. dakikada Tadic'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ferdi'nin müthiş plasesi iki direğin birleştiği yerden ağlara ve skor 1-0 oldu.

Golden 2 dakika sonra da Ryan Kent sahneye çıktı.

13. dakikada savunma arkasında topla buluşan Dzeko'nun penaltı noktasına çevirdiği topu Ryan Kent sol ayağıyla ağlara gönderdi.

Kent, Sarı Lacivertli formayla ilk golünü de atmış oldu.

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