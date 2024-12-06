Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirmişti. TFF'den açıklama geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirmişti. TFF'den açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir.

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Türkiye Futbol Federasyonu'na 29 Kasım 2024 tarihinde iletilen yazıda '2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz' denilmiştir.

Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır" denildi.

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