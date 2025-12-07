Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde geride kalan 10 haftada tüm maçlarını kazanan iki takım Fenerbahçe arsaVev ile Galatasaray Gain karşı karşıya Chobani Stadı'nda karşı karşıya geldi. Yaklaşık 10 bin sarı lacivertli taraftarın izlediği mücadele büyük çekişmeye sahne oldu.

Maçın ilk yarısında iki takım pozisyona girmekte zorlandı. İkinci yarıda da benzer bir senaryo vardı. Ancak bu maçın 64. dakikasında bozuldu. Sağ kanattan ceza alanına giren Fenerbahçeli Sabastine, yerde kaldı. Hakem Hatice Aydın penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Martin Cox kaleciyi ters köşeye yatırarak sarı lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda Galatasaray beraberliği ararken Fenerbahçe hızlı ataklarla skoru arttırmaya çalıştı. Ancak iki takım girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve mücadele 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle bitti. Bu skorla maç öncesi 2 averajla rakibinin önünde olan Galatasaray, liderlik koltuğunu sarı lacivertlilere devretti. 11 hafta sonunda Kanarya'nın 33 Galatasaray'ın 30 puanı bulunuyor.