Fenerbahçe zor da olsa kazanmasını bildi. 90'da penaltı kaçtı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u Kadıköy'de ağırladı.

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79' Kostic'in yerden ortasında Szymanski En Nesyri'ye pas vermeyi düşündü fakat pas isabetsiz. Hatayspor kale vuruşu kullanacak.

78' Hatayspor'da Funsho Bamgboye yerine Oğuzhan Matur oyunda

77' Szymanski'nin müdahalesi sonucu Rui Pedro yerde kaldı. Szymanski sarı kart gördü.

76' Fenerbahçe'de Dusan Tadic yerine Sebastian Szymanski oyunda.

75' Hatayspor'un kontra atağında Bilal Boutobba'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Funsho Bamgboye'un vuruşu dışarı gitti.

75' Tadic'in ara pasında Mert Müldür'ün ortası hiçbir oyuncuyla buluşmadı ve taca çıktı.

73' Dzeko'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan En Nesyri, Erce'yi çalımladı, son çizgiden vuruşunu yaptı fakat top çizgiden çıktı.

72' Kontra atağa çıkan Fenerbahçe'de Tadic'in ara pası koşu yapan En Nesyri'nin topuğuna çarptı ve top Hatayspor'da kaldı.

71' Filip Kostic'in sol kanattan ortası kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

69' Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel yerine Mert Müldür oyunda.

67' Guy-Marcelin Kilama'nın yaptığı müdahale sonucu Edin Dzeko yerde. Karar faul.

66' Edin Dzeko, sol kanatta buluştuğu topu ceza sahası dışına doğru gönderdi. Osayi-Samuel'in vuruşu üstten auta çıktı.

63' Tadic'in orta saha yakınlarından yerden attığı ara pasında Fred, Erce ile karşı karşıya kaldı. Vurulan şutu, Erce Kardeşler topu kornere çeldi.

61' Levent Mercan'ın orta saha yakınlarından attığı uzun topta Edin Dzeko topla buluştu fakat Dzeko'nun pası Fenerbahçeli oyuncularla buluşmadı.

59' Kullanılan taç atışı sonrası topu önünde bulan Dzeko, ara pasında topu En Nesyri ile buluşturdu. En Nesyri'nin ceza sahasından vurduğu şutu Erce Kardeşler kurtardı.

56' Kerim Alıcı'nın uzaktan şutu İrfan Can Egribayat'ta kaldı. Top Fenerbahçe'de.

55' Amrabat'ın Rui Pedro'ya müdahalesi sonucu Pedro yerde. Amrabat sarı kart gördü.

54' Orta sahada topla buluşan Tadic, savunmanın arkasına doğru yerden pasında En Nesyri'yi düşündü fakat top Erce Kardeşler'de kaldı.

53' Amrabat, yayda Dzeko'yu gördü. Dzeko'nun tek pasında Tadic yerde kaldı. Pozisyon için faul çıkmadı.

51' Fenerbahçe'nin sol kanattan tek paslarla yaptığı hücumda Dzeko'nun ara pasında En Nesyri kaleciyle karşı karşıya kaldı fakat En Nesyri topu kontrol edemedi.

50' Filip Kostic'in sol kanattan yerden ortası defansa çarptı ve Edin Dzeko'nun önünde kaldı. Dzeko'nun sol ayağıyla vurduğu şut zayıf kaldı ve Erce topu kontrol etti.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 2-1 Hatayspor

45’ Gol… Fenerbahçe 2-1 Hatayspor (En-Nesyri)

45' Kostic'in sol kanattan yaptığı ortada Erce Kardeşler'in yumrukladığı top savunmaya çarptı. Kale alanına düşen topu En Nesyri boş kaleye kafayla gönderdi.

45' Savunmanın arkasına atılan topta Vincent Aboubakar hareketlendi. Amrabat geriden gelip yetişerek tehlikeyi önledi.

33’ Gol… Fenerbahçe 1-1 Hatayspor (Boutabba)

31' Dusan Tadic'in Bright Osayi-Samuel'e verdiği pas hızlı. Hatayspor kale vuruşu kullanacak.

30' Djiku'nun Aboubakar'a yaptığı müdahale faul. Hatayspor serbest vuruş kullanacak.

28' Aboubakar'ın Osayi'ye yaptığı müdahale faul. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

18' Kamil Ahmet Çörekçi'nin sol kanattan ortasını Djiku kafayla karşıladı.

16' Tadic, kaptığı topu yaydaki Dzeko'ya yolladı, Dzeko'nun ara pasında En-Nesyri topla buluştu ve topu ağlara gönderdi.

16’ Gol… Fenerbahçe 1-0 Hatayspor (En-Nesyri)

12' Hatayspor'un kullandığı serbest vuruşta İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü ve Kerim Alıcı yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyunda.

11' Tadic'in pası Dzeko ile buluştu, Dzeko'nun ara pasında Kostic kaleciye karşı karşıya kaldı. Vuruş auta gitti.

10' Filip Kostic'in ortası Hatayspor'un defansının ters vuruşu ardından Erce Kardeşler'de kaldı.

7' Osayi-Samuel'in havadan ortasında Fenerbahçeli hiçbir oyuncu topla buluşamadı. Top Hatayspor'da.

5' Fred'in savunma arkasına attığı topta En-Nesyri'nin vuruşu direğe çarptı ve dışarı çıktı. Hatayspor kale vuruşu kullanacak.

4' Kilama'nın defansına arkasına attığı top Boutobba için hızlı, Fenerbahçe kale vuruşu kullanacak.

4' Tadic'in sağlık kontrolünde herhangi bir sakatlık çıkmadı. Tadic oyuna devam ediyor.

3' Tadic ile Kilama'nın ikili mücadelesinde Tadic yerde kaldı. Sağlık ekipleri Tadic için oyunda.

2' Kullanılan köşe vuruşunda Tadic'in ortası Djiku ile buluştu, top üstten auta çıktı.

2' Yapılan serbest vuruşta Hatayspor defansından müdahale geldi. Fenerbahçe köşe vuruşu kullanacak.

2' Fenerbahçe'de Osayi-Samuel yapılan faulün ardından yerde. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

1' Maç başladı.

Ülker Stadı'nda oynanacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.

Fenerbahçe'de 4 eksik var.

Sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yanı sıra, tedavileri süren İsmail Yüksek ve Samet kadroda olmayacak.

Takımla çalışmalara başlayan Livakoviç ve Oğuz Aydın'ın durumları ise maç saatinde netleşecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Çağlar, Djiku, Levent Mercan, Tadic, Amrabat, Fred, Kostic, Dzeko, En Nesyri

Hatayspor (Muhtemel): Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Diack, Yiğit Ali Buz, Oğuzhan Matur, Selimcan Temel, Abdulkadir Parmak, Boutobba, Rui Pedro, Rivas, Aboubakar