Fenerbahçe zorlu Gaziantep FK deplasmanında ilk yarıyı yenik kapattı

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.
İKİ TAKIMIN 11'LERİ
Gaziantep FK: Burak, Sorescu, Bruno, Semih, Anel, Ndiaye, Ogün, Maxim, Halil, Lungoyi, Boateng.
Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, İsmail, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, Edin Dzeko.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
5. dakikada Halil Dervişoğlu’nun savunma arkasına attığı pasıyla ceza sahası içine yönelen Lungoyi’nin yerden sol köşeye vuruşunda meşin yuvarlak direkten dışarı çıktı.
13. dakikada sağ kanatta topu alan Boateng'in pasında ceza sahası dışı sağ tarafından Maxim'in sert vuruşunda Skriniar'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
23. dakikada Halil'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Lungoyi'nin uzak köşeye plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
30. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı, kaleci Mustafa Burak topu kornere çeldi.
35. dakikada İsmail Yüksek'in savunma arkasına pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak'ta kaldı.
41. dakikada Kostic'in sol kanattan ortasında penaltı noktasına İrfancan'ın tek vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak'ta kaldı.
43.dakikada Talisca'nın attığı gol elle müdahale sebebiyle geçersiz sayıldı.
49.dakikada Dzeko'nun sert vuruşu üstten auta gitti.