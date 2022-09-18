﻿Fenerbahçe-Alanyaspor maçının VAR hakemi açıklandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam kendi sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı lacivertli takım ligde geçen haftayı BAY geçmişti.
Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek.
Maçın VAR hakemi de açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev yapacak.
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