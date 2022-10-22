Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi

Fenerbahçe-Başakşehir maçının ilk yarısı golsüz sonuçlandı.

Ancak maçın 34. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Bu dakikada Lincoln'un ortasında top ceza alanı içindeki Ömer Ali'nin açık olan kolundan sekti.

Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyona penaltı itirazında bulundu. Ancak Zorbay Küçük devam ettirirken, VAR'dan da müdahale gelmedi.

Maçın devre arasında da itirazlar devam etti.