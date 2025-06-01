Fenerbahçe’de 10 ayrılık duyuruldu: Takım dağıldı

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Fenerbahçe’de 10 ayrılık duyuruldu: Takım dağıldı

Voleybol Efeler Ligi’nde sezonu 3. tamamlayan Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’nda 10 oyuncu ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, 10 oyuncusuyla yola devam etmeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Drazen Luburic, Caner Pekşen, Ahmet Samet Baltacı, Jeffrey Jendryk, Burak Güngör, Hakkı Çapkınoğlu, Osman Çağatay Durmaz, Yasin Aydın, Meisam Salehi ve Denis Oleg Karyagin ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Sporcularımıza, kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar diliyoruz." denildi.

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