Fenerbahçe'de 10 isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe’de sezonun bitmesiyle gelecek sezon kadro planlamaları hız kazandı. Kiralıkların dönmesiyle beraber şuan da kadrosunda 29 futbolcu bulunduran sarı-lacivertliler kadroda rahatlama yaşamak adına bu futbolcuların 10 tanesiyle yollarını ayıracak.

40 MİLYON EURO GELİR ELDE EDİLECEK

Sözcü’de yer alan habere göre, Fenerbahçe’nin takımdan göndermeyi planladığı bu isimler Osayi Samuel, Miguel Crespo, Nazım Sangare, Attila Szalai, Diego Rossi, Joao Pedro, Serdar Dursun ve kiralık olarak oynadıkları kulüplerden dönen Armindo Bruma, Mergim Berisha ve Mbwana Samatta. Sarı-lacivertli yönetim bu oyuncuların takımdan gönderilmesinin başarılması halinde yaklaşık 40 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi bekliyor.

KİRALANDIKLARI KULÜPLERE GİDECEKLER

Bruma, Berisha ve Samatta’nın bu sezon kiralandıkları kulüplere temelli olarak geri dönmesi beklenirken, Pedro’nun ise Torino’ya gitmesinin muhtemel olduğu aktarılıyor.