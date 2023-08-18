Fenerbahçe'de 11 ayrılık birden. İsmail Kartal kadroyu temizliyor

İsmail Kartal'ın gelişi sonrası pek çok ismi kadrosuna kattığı gibi pek çok isimle de yollarını ayıran Fenerbahçe 11 oyuncusula daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de 11 ayrılık birden. İsmail Kartal kadroyu temizliyor

Jorge Jesus’un ayrılığı sonrası teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni bir yapılanmaya giderek pek çok dünya yıldızını kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de her geçen gün artıyor.

Hali hazırda Arda Güler, Enner Valencia, Attila Szalai, Bruma, Diego Rossi, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Mbwana Samatta, Willian Arao, Joao Pedro (kiralık), Tiago Çukur (kiralık), Ertuğrul Çetin (kiralık) ve Çağtay Kurukalıp (kiralık) ile yollarının ayıran Fenerbahçe İsmail Kartal’ın da onayıyla birlikte 11 isimle daha yollarını ayıracak

İşte o isimler:
Altay Bayındır, Gustavo Henrique Miguel Crespo, Nazım Sangare Serdar Dursun Omar Fayed (Kiralık), Yiğit Efe Demir (Kiralık) Bartuğ Elmaz (Kiralık) Jin-Ho-Jo (Kiralık) Emre Demir (Kiralık) Burak Kapacak (Kiralık)

Kaynak: Takvim

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