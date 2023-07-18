Fenerbahçe’de 11 futbolcu takımdan gönderilecek. Kartal'ın listesi belli oldu

Sarı lacivertli takım 8 yabancı, 3 de yerli oyuncu ile vedalaşmaya hazırlanıyor.

Ryan Kent, Edin Dzeko, Umut Nayir, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic gibi isimleri kadrosuna katan, Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Wilfried Zaha ile de imzaya çok yakınlaşan Fenerbahçe Kulübü’nde kadro baştan aşağı yenilenirken gideceklerin kalacakların bu hafta netleşmesi bekleniyor.

Arda Güler’den gelecek 20 milyon Euro’nun yanı sıra Samatta’yı PAOK’a veren sarı lacivertliler bütçede ekstra 2.7 milyon Euro’luk yer açtı.

Hürriyet'in haberine göre Szalai ve Batshuayi’ye ciddi tekliflerin gelmesiyle mali açıdan rahat bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe’de öncelik İsmail Kartal’ın kadroda düşünmediği isimlerle yolları ayırmak.

Kadroya 6 yeni oyuncu katılırken bu isimlerin sadece 1’i yerli. Gelen 5 lejyonerle birlikte F.Bahçe’nin yabancı sayısı 17’e çıkmış durumda.

Becao, Zaha, Livakovic’in de gelmesiyle bu sayı 20’ye ulaşacak. Bu nedenle Kanarya’da 8 yabancı, 3’ü yerli olmak üzere 11 oyuncu yol ayrımında.

İŞTE O LİSTE:

ATTILA SZALAI

MICHY BATSHUAYI

DIEGO ROSSI

WILLIAN ARAO

JOAO PEDRO

BRIGHT OSAYI-SAMUEL

ALTAY BAYINDIR

GUSTAVO HENRIQUE

JOSHUA KING

NAZIM SANGARE

SERDAR DURSUN