Fenerbahçe’de 2 kayıp aranıyor! Milyonlarca euro ödendi ama…

Fenerbahçe, Süper Lig’de Samsunspor ile golsüz berabere kalması ile birlikte şampiyonluk şansını zora soktu. Sarı lacivertliler, hücumdaki etkisiz oyunu ile tepkilerin odağına yerleşti.

Fenerbahçe’nin önce UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers’a elenmesi, sonrasında ise Süper Lig’de Samsunspor’a karşı alınan beraberlik sarı lacivertlilerin transfer politikasını da tartışmaya açtı. Sarı lacivertlilerde özellikle Tadic gibi tecrübeli oyuncuların etkisiz oyunları tartışılırken bu sezon takıma katılan bazı isimler de adeta kayıpları oynadı.

SAİNT MAXİMİN SON ANDA TAKIMDA KALDI

Fenerbahçe’ye yüksek bedelle gelmesine rağmen sezon başından bu yana etkisiz kalan oyuncuların başında Saint Maximin geliyor. Fransız kanat oyuncusu sezona iyi bir başlangıç yapsa da geri kalan periyotta ise çok etkisiz kaldı.

Son olarak Teknik Direktör Morurinho ile kadroya alınmaması konusunda tartışan Saint Maximin’in devre arasında takımdan ayrılması gündemdeydi. Tecrübeli oyuncunun Napoli’ye transferi son anda yaşanan sorunlar nedeniyle iptal oldu ve oyuncu Fenerbahçe’de kaldı.

TALİSCA BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA KALDI

Fenerbahçe’de beklentilerin altında kalan bir başka oyuncu ise takıma devre arasından geldi. Sarı lacivertlilerin büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Talisca’dan beklenti çok büyüktü. Ancak Brezilyalı oyuncunun son haftalarda oynadığı oyun büyük hayal kırıklığına neden oldu.

Suudi Arabistan’dan büyük fizik sorunları ile gelen Talisca, bir türlü beklenen kondisyona ulaşamadı ve bu durum hücum performansını derinden etkiledi. Tecrübeli oyuncu yakaladığı fırsatları cömertçe harcaması ve ikili mücadelelerde kolayca düşmesi nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti. Ancak teknik ekibin önümüzdeki dönemde Talisca’nın performansını yukarı çekeceğine inanıyor.