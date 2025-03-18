Fenerbahçe’de 2 kayıp aranıyor! Milyonlarca euro ödendi ama…

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’de 2 kayıp aranıyor! Milyonlarca euro ödendi ama…

Fenerbahçe’de hedeflerden üst üste uzaklaşılması ile birlikte bazı oyuncular tartışma konusu haline geldi. Sarı lacivertlilerde özellikle yüksek bedeller ödenen 2 oyuncunun adeta kaybolması dikkat çekti.

Fenerbahçe, Süper Lig’de Samsunspor ile golsüz berabere kalması ile birlikte şampiyonluk şansını zora soktu. Sarı lacivertliler, hücumdaki etkisiz oyunu ile tepkilerin odağına yerleşti.

Fenerbahçe’nin önce UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers’a elenmesi, sonrasında ise Süper Lig’de Samsunspor’a karşı alınan beraberlik sarı lacivertlilerin transfer politikasını da tartışmaya açtı. Sarı lacivertlilerde özellikle Tadic gibi tecrübeli oyuncuların etkisiz oyunları tartışılırken bu sezon takıma katılan bazı isimler de adeta kayıpları oynadı.

SAİNT MAXİMİN SON ANDA TAKIMDA KALDI

Fenerbahçe’ye yüksek bedelle gelmesine rağmen sezon başından bu yana etkisiz kalan oyuncuların başında Saint Maximin geliyor. Fransız kanat oyuncusu sezona iyi bir başlangıç yapsa da geri kalan periyotta ise çok etkisiz kaldı.

ekran-goruntusu-2025-03-18-093055.png

Son olarak Teknik Direktör Morurinho ile kadroya alınmaması konusunda tartışan Saint Maximin’in devre arasında takımdan ayrılması gündemdeydi. Tecrübeli oyuncunun Napoli’ye transferi son anda yaşanan sorunlar nedeniyle iptal oldu ve oyuncu Fenerbahçe’de kaldı.

TALİSCA BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA KALDI

Fenerbahçe’de beklentilerin altında kalan bir başka oyuncu ise takıma devre arasından geldi. Sarı lacivertlilerin büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Talisca’dan beklenti çok büyüktü. Ancak Brezilyalı oyuncunun son haftalarda oynadığı oyun büyük hayal kırıklığına neden oldu.

ekran-goruntusu-2025-03-18-093115.png

Suudi Arabistan’dan büyük fizik sorunları ile gelen Talisca, bir türlü beklenen kondisyona ulaşamadı ve bu durum hücum performansını derinden etkiledi. Tecrübeli oyuncu yakaladığı fırsatları cömertçe harcaması ve ikili mücadelelerde kolayca düşmesi nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti. Ancak teknik ekibin önümüzdeki dönemde Talisca’nın performansını yukarı çekeceğine inanıyor.

Son Haberler
9 aylık bebek önce "Heimlich Manevrası" sonra ameliyatla hayata tutundu
9 aylık bebek önce "Heimlich Manevrası" sonra ameliyatla hayata tutundu
Kimsenin aklına gelmeyecek ülkeyi Türkler dost ilan etti! Ezber bozan anket yayınlandı...
Kimsenin aklına gelmeyecek ülkeyi Türkler dost ilan etti! Ezber bozan anket yayınlandı...
İstanbul’da korkunç kaza! Kaldırımda yürüyordu
İstanbul’da korkunç kaza! Kaldırımda yürüyordu
MSÜ sonuçları bugün açıklandı
MSÜ sonuçları bugün açıklandı
Konut Fiyat Endeksi şubatta yüzde 2,8 arttı!
Konut Fiyat Endeksi şubatta yüzde 2,8 arttı!