Fenerbahçe’de 2 oyuncuya övgü yağdı: Maçın kahramanı ilan ettiler

Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren goller En Nesyri (2) ve Oğuz Aydın kaydetti. Kasımpaşa’nın tek golünü ise Mamadou Fall’dan geldi. Fenerbahçe aldığı galibiyetle Galatasaray derbisine puan kaybetmeden giderken büyük moral buldu.

Maç sonrası yapılan yorumlarda Fenerbahçe’nin etkili oyununa dikkat çekilirken 2 oyuncuya övgüler yağdırdı. Spor yazarları özellikle Dzeko ve En Neysri’yi ‘kahraman’ ilan etti.

Spor yazarlarının maç sonrası yaptığı yorumlar şöyle:

Uğur Meleke (Hürriyet): Fenerbahçe’nin yeni taktiğinin kalbi, beyni, her şeyi Dzeko. Onun sahada olmadığı 60 dakika boyunca oyun kurulumu aksadı. Hatlar arası bağlantı zayıfladı. Topu ayağına alanın kafası karıştı, zira sahada herkesin ilk pas opsiyonu olmayı başaran Dzeko yoktu bir saat boyunca. Boşnak yıldız, Fenerbahçe’nin hem en iyi orta saha oyuncusu, hem de en iyi forveti. Onunla adeta 3-6-2 oynuyor Fenerbahçe. Onsuzsa rakamlar anlamsızlaşıyor. Oyun sıradanlaşıyor. Sahadaki herkesin gözleri onu arıyor adeta.

Dünkü bol gelgitli ve bol eğlenceli maçın kahramanı elbette Nesyri idi. Fenerbahçe’nin neredeyse her hücum aksiyonunun içinde var. Kafasıyla, ayağıyla, savunma arkası koşularıyla, bitmeyen enerjisiyle dünün de başrolündeydi Faslı santrfor. Tabii ki Dzeko girdikten sonra onun da veriminin arttığının altını çizmek gerek.

Gürcan Bilgiç (Sabah): Her şey aleyhlerineyken Fred'in derin pasında En-Nesyri ilk pozisyonda, ilk golü attı. Maçın havası değişti, takıma güven geldi ve Mourinho'nun sezon başından beri belirttiği "defansif kültüre" geri döndüler."Skor bende, top da bende olsun" taktiği bu. Santrforları soğuk havada üşütecek kadar topu bir sağa-bir sola dolaştırmaya başladılar.

Kasımpaşa golü Fenerbahçe defans kalabalığı içinde, sezon başı sarsaklığının devamında gerçekleşti. Fenerbahçe gollerinin kendi sahasında hızlı hücumlarla olması da ilginç.

Kadıköy tribünleri maçı Galatasaray ile oynuyormuş gibi seyrettiler, final derbisi öncesi tüm takımı tribünlere getirerek, pazartesiye mesajlarını verdiler. Zor gece İtalyan usulünün devamı, En-Nesyri'nin gol şovu, galibiyet serisinin devamıyla bitti.

Erman Toroğlu (Sözcü): Fenerbahçe’de kötü oynayan futbolcular var ama hepsi elinden geldiği kadar mücadele ediyorlar, kavga ediyorlar. Kaçak dövüşen oyuncu yok. Mourinho istediklerini takıma yansıtmaya başladı. Kolay değil. Sabredeceğiz, bekleyeceğiz, göreceğiz.

Ahmet Çakar (Sabah): Fenerbahçe, yılın en önemli maçı olan Galatasaray derbisi öncesi kazasız geçti… Çok iyi oynamasalar da takım disiplini, savunma gücü ve ön alan baskısıyla çoğu zaman çok da iyiydi. Şurası muhakkak ki mevcut durumda ligin en iyi golcüsü En-Nesyri… Yakaladı mı atıyor, takımına büyük katkısı var.