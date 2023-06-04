Fenerbahçe'de 33 yıl sonra gelen hayal kırıklığı

Senelerce derbi maçları Galatasaray’a ‘dar’ eden Fenerbahçe’nin bu konudaki büyük saltanatı da 2022-2023 sezonuyla birlikte sona erdi.

Geçmişte özellikle Kadıköy’de Galatasaray’a karşı oynadığı maçlarda büyük üstünlük kuran Kanarya, NEF Stadyumu’nda 3-0 kaybettiği mücadeleyle birlikte çöküşe geçti.

Öyle ki sarı lacivertliler; tam 33 yıl sonra Galatasaray’a karşı bir sezonda oynadığı 2 maçı da yitirmiş oldu. Sezonun ilk devresinde Kadıköy’de oynanan karşılaşmada da Galatasaray, rakibi karşısında 3-0’lık skorla gülmüştü.

Fenerbahçe ayrıca; Jorge Jesus yönetiminde bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı derbi galibiyeti yaşayamayıp taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı.