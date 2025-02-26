Fenerbahçe'de 6 isim Gaziantep'e götürülmedi

Kaynak: İHA
Fenerbahçe'de 6 isim Gaziantep'e götürülmedi

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Gaziantep’e geldi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep’e geldi. Sarı-lacivertliler, saat 20.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan uçakla Gaziantep’e gelirken futbolcular otobüs ile aprondan çıkış yaparak kamp yapacağı otele geçti.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Sarı-lacivertlilerin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu şöyle: "İrfan Can Eğribayat, İrfan Can Kahveci, Ertuğrul Çetin, Sebastian Szymanski, Engin Can Biterge, Oğuz Aydın, Osayi-Samuel, Filip Kostic, Mert Müldür, Dusan Tadic, Burak Kapacak, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü, Allan Saint-Maximin, Milan Skriniar, Edin Dzeko, Yusuf Akçiçek, Youssef En-Nesyri, Fred Santos, Cenk Tosun, Mert Hakan Yandaş."

Diğer yandan "Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Levent Mercan, İsmail Yüksek ve Sofyan Amrabat" ise kafilede yer almadı.

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