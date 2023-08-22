Fenerbahçe'de 6'da 6 yaptı

2023-2024 sezonuna çok hızlı ve başarılı bir giriş yapan teknik direktör İsmail Kartal ile öğrencileri, geride kalan süreçte çıktığı 6 resmi maçın tamamını kazanmayı başardı.

Sarı lacivertliler bu süreçte tam 19 gol kaydetti ve kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

Geçtiğimiz sezonların aksine hücum çeşitliliğini artırmış gözüken Fenerbahçe’de şu ana dek 7’si yeni transfer olmak üzere tam 13 farklı futbolcu skor katkısı vermeyi başardı.

UEFA Konferans Ligi’nde Twente ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, Avrupa arenasında ilk defa dişli bir rakiple karşılaşacak. Temsilcimiz, Hollanda ekibiyle önümüzdeki perşembe günü mücadele edecek.