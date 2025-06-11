Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı krizi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı krizi!

Galatasaray'ın Leroy Sane'yle anlaştığı iddiaları güdeme bomba gibi düşmüştü. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım adeta taraftarları çıldırttı.

Uzun süredir hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin gündeminde olan Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sané'nin tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı ve sarı-kırmızılı ekiple anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Fenerbahçeli taraftarlar, bu iddianın ardından kulüp yönetiminden bir hamle beklerken, Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor'ın yeni bölüm duyurusunu yaptı.

İşte o paylaşım;

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ACUN ILICALI'YA İSTİFA DAVETİ!

Sane'nin Galatasaray'a transfer olduğu yönündeki iddiaların ardından yapılan bu paylaşım, sarı-lacivertli taraftarların sabrını taşırdı. Ilıcalı’nın gönderisinin altına tepki yorumu yağdı. Fenerbahçeli taraftarlar, "İstifa edin istifa" ve "Rakip Sane açıklayacak hala survivor paylaşıyor" gibi ifadelerle Ilıcalı’ya tepki gösterdi.

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